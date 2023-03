Almanacco di oggi, 19 marzo: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Il 19 marzo è il 78º giorno del calendario gregoriano. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Il 19 marzo è il 78º giorno del calendario gregoriano (il 79º negli anni bisestili). Mancano 287 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 19 marzo: santo del giorno e giornate mondiali

La Chiesa venera San Giuseppe, il più grande dei santi dopo la SS. Vergine.

Ricorre oggi, 19 marzo, la Giornata Mondiale di Azione per il Clima.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce Glenn Close, muore Peppino Diana

Nati

Gualtiero Marchesi è stato un cuoco e gastronomo italiano. È ritenuto il fondatore della nuova cucina italiana e pure lo chef italiano più noto nel mondo e quello che ha contribuito maggiormente al settore culinario del Belpaese (19 marzo 1930);

Mario Monti è un politico ed economista italiano (19 marzo 1943);

Glenn Close è un’attrice, doppiatrice e produttrice cinematografica statunitense (19 marzo 1947);

Giuseppe Daniele (noto a tutti come Pino) è stato un cantautore, chitarrista e compositore italiano (19 marzo 1955);

Walter Bruce Willis è un attore, produttore cinematografico e musicista statunitense (19 marzo 1955);

Claudio Giuseppe Bisio è un attore, conduttore televisivo, comico, cabarettista, doppiatore e umorista italiano (19 marzo 1957);

Bianca Balti è una supermodella italiana (19 marzo 1984).

Scomparsi oggi

1950 – Edgar Rice Burroughs è stato uno scrittore statunitense, autore anche del ciclo di romanzi incentrati sulla figura di Tarzan, personaggio della giungla cresciuto dalle scimmie.

1987 – Louis-Victor Pierre Raymond de Broglie (chiamato Louis de Broglie) è stato un fisico, matematico e storico francese. Possedeva il titolo nobiliare di duca e discendente indiretto di Jacques Necker, Madame de Staël e del barone Holstein. È stato accademico di Francia.

1994 – Giuseppe Diana (conosciuto pure come Peppe o Peppino) è stato un presbitero, insegnante, attivista e scout italiano, assassinato dalla camorra per il suo impegno antimafia. Il suo impegno civile e religioso contro la camorra ha lasciato un profondo segno nella società campana.

2002 – Marco Biagi è stato un giurista italiano. Docente di diritto del lavoro di orientamento socialista, a partire dagli anni novanta ricoprì numerosi incarichi governativi come consulente di diversi ministeri.

Accade oggi, 19 marzo

235 – Muore, vicino l’attuale Magonza, l’imperatore romano Alessandro Severo. Probabilmente è stato ucciso da uomini delle sue legioni. Perde la vita con lui pure sua madre Giulia Mamea.

363 – Il Tempio di Apollo Palatino, a Roma, fu danneggiato da un incendio.

1687 – L’esploratore René Robert Cavelier de La Salle venne ucciso da Pierre Duhaut mentre conduceva ricerche alla sorgente del fiume Mississippi.

1792 – Papa Pio VI pubblica l’enciclica “In Gravissimis”, sulle dispense papali nei confronti del clero francese perseguitato e la “Novae Hae Litterae”, relativamente situazione della Chiesa in terra di Francia, sulla disubbidienza di vescovi e chierici intorno alla Costituzione civile del clero in Francia, sulla nuova e perentoria ammonizione contro gli scismatici francesi

1799 – Napoleone Bonaparte inizia l’Assedio di San Giovanni d’Acri

1831 – Prima rapina in una banca americana. Assaltata la City Bank of New York. Il bottino era costituito da 245.000 dollari.

1861 – Finisce la prima guerra Taranaki in Nuova Zelanda

1915 – Plutone viene fotografato per la prima volta ma non ancora riconosciuto come un nuovo pianeta.

1918 – Il Congresso degli Stati Uniti d’America stabilisce il fuso orario e approva l’ora legale estiva.

1932 – Inaugurazione del ponte di Sydney.

1941 – Londra subisce il bombardamento aereo tedesco più pesante durante la seconda guerra mondiale.

1944 – La Germania occupa l’Ungheria.

1945 – Nell’ambito della seconda guerra mondiale Adolf Hitler emette il suo Decreto Nerone disponendo la distruzione di ogni industria, l’installazione militare e di servizio presenti in Germania.

1946 – Guyana francese, Guadalupa, Martinica e Riunione diventano Dipartimenti d’oltremare della Francia.

1954 – Primo incontro di boxe televisivo a colori. Joey Giardello batte Willie Tory in sette round al Madison Square Garden.

1956 – A Cuba Fidel Castro crea il Movimento del 26 luglio.

1958 – Nasce l’Assemblea parlamentare europea.

1981 – Incidente durante un test dello Space Shuttle Columbia con 3 morti e 5 feriti.

1981 – Papa Giovanni Paolo II celebra la messa alla Finsider di Terni e pranza con gli operai. Si tratta della prima volta che un papa entrò in una fabbrica.

2002 – Con l’Operazione Anaconda gli Stati Uniti d’America concludono la guerra in Afghanistan iniziata il 2 marzo.

2002 – Il giuslavorista Marco Biagi viene colpito da 6 proiettili sulla soglia di casa sua, posta a Bologna. A sparare alcuni terroristi delle Nuove Brigate Rosse. È il secondo omicidio dopo quello di Massimo D’Antona nel 1999.

2011 – La coalizione tra Stati Uniti d’America, Francia, Spagna, Regno Unito, Canada e Italia dà il via all’operazione “Odissey Dawn”. Comincia la guerra in Libia contro il regime del colonnello Mu’ammar Gheddafi.

2012 – A Tolosa un killer uccide tre bambini e un insegnante in una scuola ebraica.

2013 – A Città del Vaticano, in Piazza San Pietro, si svolge la messa di inizio pontificato di Papa Francesco. Presenti capi di Stato e di governo di oltre 130 delegazioni ma soprattutto migliaia di fedeli.