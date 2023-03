Amazzonia, uomo sopravvive da solo nella foresta per 31 giorni

Un boliviano di 30 anni si è perso a gennaio nella foresta amazzonica ed è riuscito a sopravvivere per 30 giorni da solo nella giungla

Jonathan Acosta, 30enne boliviano della piccola città di Baures, può ritenersi probabilmente un miracolato.

L’uomo, infatti, si era perso circa il 25 gennaio scorso nella foresta amazzonica, in mezzo alla giungla, mentre era impegnato durante una battuta di caccia insieme a degli amici. Un attimo di distrazione è risultato fatale: Jonathan ha perso il contatto con i compagni e si è ritrovato solo.

E’ sopravvissuto un mese nella foresta mangiando scarafaggi e bevendo urina



Per circa un mese, il boliviano ha così dovuto difendersi da animali feroci come giaguari e caimani, con una caviglia slogata e una sola pallottola rimasta nel suo fucile. Per sopravvivere, Jonathan è stato costretto a mangiare di tutto: vermi, insetti e, qualche frutto, bevendo soltanto acqua piovana raccolta dalle foglie delle palme o, addirittura, la propria urina. I suoi famigliari in apprensione hanno proseguito nelle ricerche per un mese, finché lo hanno trovato anche grazie alle indicazioni di alcuni membri di tribù indigene. L’uomo, che ha perso 17 kg in poco più di 30 giorni, è stato ricoverato per precauzione in ospedale.