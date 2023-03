Ameba mangia cervello nell’acqua del rubinetto, morto un uomo

Si tratta di un'infezione rara "perché deve passare direttamente dal naso ai seni paranasali ed entrare nel cervello"

Un uomo è morto a causa di un’ameba mangia cervello. E’ accaduto in Florida. Secondo i funzionari sanitari, si legge sul Daily Beast, questa persona – deceduta la scorsa settimana a causa della Naegleria fowleri – avrebbe contratto la malattia facendo un risciacquo dei seni paranasali. Non basterebbe infatti bere acqua del rubinetto per contrarla: “In pratica, per contrarre questa malattia bisogna spingere con forza l’acqua attraverso il naso, è un modo molto strano di contrarla”, ha dichiarato il portavoce del Dipartimento della Salute della Florida, Jae Williams.

Infezioni molto rare

Le infezioni sono molto rare, con appena 31 americani infettati dal 2012 al 2021, secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie. “La Naegleria fowleri è specifica e relativamente molto difficile da contrarre perché deve passare direttamente dal naso ai seni paranasali ed entrare nel cervello”, ha detto Williams. “È comune nell’acqua dolce, in particolare nell’acqua dolce stagnante come quella che si riscalda al sole”, ha aggiunto.