Amici, Wax incontra Belen e le chiede il numero di cellulare

Esilarante momento durante la puntata odierna di "Amici": Wax ha realizzato il suo sogno di incontrare Belen Rodriguez.

Aveva chiesto di incontrare Belen Rodriguez e la redazione di “Amici” lo ha puntualmente accontentato. Un sogno diventato realtà per Wax, che ha potuto conoscere Belen in studio, portata appositamente per lui da Maria De Filippi.

Un momento esilarante, con il cantante che ha potuto tenerla per mano, abbracciarla e chiacchierare un po’ con la sua beniamina.

Wax è rimasto letteralmente imbambolato davanti a Belen, per la prima volta era senza parole pur essendo un chiacchierone.

Lorella Cuccarini infatti ha detto che ci voleva Belen per togliere le parole a Wax, sempre con la battuta pronta.

Rudy Zerbi e Maria invece hanno scherzato sul tono di voce di Wax, apparso molto più serio e profondo in presenza della showgirl argentina.

Poi, il concorrente ha provato a corteggiare Belen, chiedendole anche il numero di cellulare.

“Se divorzio ci penso”, la risposta divertita della 38enne, con Maria De Filippi che è poi intervenuta per “spezzare” i sogni di gloria del ragazzo: “Maria dice di no, ma Stefano (De Martino) è molto geloso – le parole di Belen”.

Pronta la replica di Wax per discolparsi: “Stefano, se ci stai ascoltando io non c’entro nulla: è stata la redazione, per me era solo un sogno”.