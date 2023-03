Amministrative Catania, interviene l’Ugl: “Evitare le frammentazioni”

L'intervento del sindacato preoccupato che troppi candidati alimentino il partito dell'astensione.

“Chiediamo che venga evitata qualsiasi forma di frammentazione perché il rischio e’quello alla fine di trovarsi per assurdo piu’candidati (anche alla carica di sindaco) che elettori, considerata la diffusa ed ormai preoccupante pratica dell’astensionismo anche nella nostra realtà cittadina”.

L’appello dell’Ugl

Questo l’appello rivolto alle forze politiche in vista delle prossime elezioni amministrative dal segretario territoriale etneo dell’Ugl Giovanni Musumeci, che aggiunge come “il vero partito che oggi rischia di prevalere su ogni altro e’soltanto quello di chi, a conti fatti, deciderà di non recarsi neanche alle urne per una serie di fattori come la spietata e pressante corsa tra i concorrenti ed un sempre piu’ emergente sentimento di disaffezione nei confronti della cosa pubblica. Non possiamo permetterci che i catanesi scelgano quindi di non decidere”.

Ugl all’incontro di “Un cantiere per Catania”

Il sindacato ha partecipato ad un incontro del progetto ‘Un cantiere per Catania’ raccogliendo l’invito dell’Arcivescovo Monsonsignor Luigi Renna. “La nostra, quindi, vuole essere pure una sollecitazione a tutti – continua Musumeci – perché si prediliga soltanto la qualità piuttosto che la quantità, favorendo le aggregazioni per semplificare la scelta dei cittadini elettori ed evitare la brutta consuetudine delle cosiddette ‘schede lenzuolo'”.