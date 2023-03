Amministrative Catania, Schifani frena: “Sudano? Evitiamo l’esperienza di Verona”

Il presidente delle Regione prova a tenere unita la coalizione di centrodestra

“Meglio dimenticare quanto successo, anche perché la Lega ha ridimensionato la candidatura di Valeria Sudano“. Il presidente della Regione Renato Schifani prova a tenere unita la coalizione di centrodestra in vista delle amministrative di Catania.

“Non ho parlato di ridimensionamento della candidatura della Sudano”

Dopo la visita al nuovo ospedale Garibaldi, nel pomeriggio fa il padrone di casa nell’incontro a porte aperte di Forza Italia all’hotel Nettuno. Prende la parola nella sala per precisare quanto detto poco prima ai giornalisti. “Non ho parlato di ridimensionamento della candidatura della Sudano. A proposito di questa querelle catanese, l’iniziativa cartellonistica ha creato fibrillazione all’indomani di un vertice di coalizione a Palermo in cui si appellava all’unità. Sudano rimane in campo come candidatura e non come fuga in avanti, questo ha detto la segretaria della Lega Tardino. E io ho molto apprezzato”.

Il nodo di Fratelli d’Italia

Insomma si tenta di tenere insieme i cocci di una coalizione in vista di martedì, quando ci sarà un nuovo tavolo regionale. Per quella data Forza Italia attende un solo nome da Fratelli d’italia, che ancora non ha sciolto il nodo tra il nome di Ruggero Razza, ex assessore regionale, e Sergio Parisi, ex assessore comunale. “Fdi faccia la sua scelta perché un nome o un altro non sono la stessa cosa”, sottolinea il commissario forzista Marcello Caruso. Il rischio, sottolinea Schifani, è che Catania ripeta l’esperienza di Verona, “dove – ha ricordato il presidente della Regione – il centrodestra dividendosi ha lasciato la città in mano al Pd”.