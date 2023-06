Amore, lavoro, fortuna: ecco l’oroscopo di oggi, le previsioni per i 12 segni

Le previsioni segno per segno.

Oroscopo di oggi, giovedì 29 giugno 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 29 giugno 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

A causa della dissonanza del Sole e di Mercurio in Cancro potreste essere più suscettibili del solito alle critiche e alle opinioni altrui, e ciò potrebbe portarvi a sentirvi insicuri. È importante che cerchiate di mantenere la calma e che evitiate di lasciarvi coinvolgere troppo dalle emozioni.

Toro

L’opposizione della Luna in Scorpione oggi vi farà sentire la necessità di esercitare il controllo su alcune situazioni, ma ricordate che il vero potere sta nell’essere in grado di lasciare andare ciò che non possiamo controllare. Forse per il momento non ci riuscirete ma pensateci su.

Gemelli

L’amore va a gonfie vele in questo momento. Venere in Leone vi sorride e le vostre giornate stanno cominciando a prendere una piega molto divertente e stimolante. Abbiate il coraggio di rischiare e di osare qualcosa in più rispetto al solito: sarete sicuramente premiati.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La presenza della Luna nel segno amico dello Scorpione vi permetterà di mantenere un forte autocontrollo e di gestire con piglio sicuro ogni situazione sia sentimentale che lavorativa. Una telefonata inaspettata vi farà battere il cuore all’impazzata e vi aprirà porte inconsuete.

Leone

La Luna si trova in posizione dissonante nel segno dello Scorpione. Cercate di moderare un po? il vostro egoismo se volete conquistare (e in certi casi riconquistare) la fiducia di amici e colleghi. Pensate un po’ agli interessi degli altri prima che ai vostri.

Vergine

La Luna in aspetto armonico nel segno amico dello Scorpione aumenta la vostra caparbietà che a lungo andare verrà sicuramente premiata. Potete chiedere consigli a chiunque se ne sentite il bisogno ma la realtà dei fatti è che soltanto voi potete decidere della vostra vita.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Discussioni e ripicche saranno all?ordine del giorno ma nonostante l?avversità di Mercurio in Cancro vi renda molto nervosi potrete comunque ottenere qualche buon risultato. Se saprete usare l?arma della pazienza sarete ripagati dello sforzo e capirete che ne è valsa la pena.

Scorpione

Il fuoco della Luna, oggi presente nel vostro segno, vi spinge in avanti e vi incoraggia a prendere il volo da tanti punti di vista. Sforzatevi di credere di più in voi stessi, anche e soprattutto quando le persone intorno a voi sembrano non farlo. Avete un sacco di possibilità: coraggio!

Sagittario

Saturno si trova in aspetto di quadratura in Pesci e questo per voi è purtroppo sinonimo di insofferenza e di irrequietudine. Alcuni ostacoli improvvisi potrebbero irrompere sul vostro cammino rendendo parecchio difficile e faticosa la vostra giornata. Non perdete le staffe.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 29 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Una buona giornata quella che vi aspetta, anche perché sarà supportata da una buona presenza planetaria: quella della Luna armonica in Scorpione. Oggi infatti avrete ben salde in mano le redini del comando e questa percezione vi farà sentire molto sicuri di voi stessi.e.

Acquario

Siete innamorati ma questo non cambia le cose. Tra voi e il partner in questo momento purtroppo non c’è intesa e nonostante i vostri sforzi non troverete a breve un punto di incontro, anche a causa della dissonanza della Luna presente nel segno dello Scorpione.

Pesci

Giove dal segno del Toro e la Luna da quello dello Scorpione vi offrono i loro doni, che magari non sono molto appariscenti: anche un sorriso inaspettato però può essere di grande aiuto in un periodo feroce. Scartate i loro regali ma non pensate a grandi vacanze, non ancora.

Questo è l’oroscopo di oggi, 29 giugno. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay