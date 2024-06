VIDEO | Anas, la visita nei cantieri degli studenti di Ingegneria Civile di UniPa

Le opere oggetto di visita e studio sono state la galleria Caltanissetta, il viadotto Salso ed il ponte San Giuliano.

Una rappresentanza di studenti del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, dell’Università degli Studi di Palermo, è stata coinvolta nella visita di alcuni cantieri Anas presenti sulla SS 640 “Strada degli Scrittori”.

Accompagnati dal docente Davide Lo Presti, i futuri ingegneri hanno seguìto con interesse le spiegazioni fornite dall’ingegnere Giuseppe Salvia, della Struttura Territoriale di Anas in Sicilia, nonché Coordinatore dell’Alta Sorveglianza dei cantieri che hanno catturato l’attenzione degli studenti laureandi in Ingegneria Magistrale.

La visita nei cantieri Anas

I cantieri Anas oggetto di visita, nonché di studio da parte dei ragazzi, nello specifico, sono state: la galleria Caltanissetta, il viadotto Salso ed il ponte San Giuliano.

Non sono mancate le domande e le curiosità poste dagli studenti ed alle quali l’ing. Salvia, coadiuvato dal collega di Anas ing. Francesco Bruccoleri, ha risposto con dovizia di particolari. Nel gruppo di studenti, in rappresentanza di Unipa, anche qualche ragazzo proveniente da progetti di interscambio con l’estero. Le informazioni sul cantiere, infatti, sono state fornite sia in italiano che in inglese.