Drammatico incidente in scooter vicino alla SS 640: grave un medico

Incidente ad Agrigento: un uomo è in Terapia Intensiva.

Nelle scorse ore si è registrato un incidente stradale in via Luca Crescente ad Agrigento, nei pressi dello svincolo per la Statale 640.

Il bilancio è di un ferito grave, un medico 50enne di Agrigento.

Incidente in scooter vicino allo svincolo per la Statale 640

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 50enne sarebbe rimasto coinvolto in un sinistro autonomo. Avrebbe improvvisamente perso il controllo del suo scooter e sarebbe finito sull’asfalto. Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito il malcapitato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Purtroppo le sue condizioni sarebbero gravi: al momento, è ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva. Presenti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Agrigento per occuparsi dei rilievi e degli accertamenti di rito. Non si esclude che il malcapitato possa essere stato colpito da un malore.

Impatto sulla Statale 113

Un altro grave incidente si è registrato lungo la Strada Statale 113 a Trabia, all’altezza del Lido Vetrana, in provincia di Palermo. In seguito all’impatto tra un monopattino e uno scooter, un uomo è finito in codice rosso in ospedale. Sul luogo dell’incidente si sono presentati, oltre ai sanitari del 118, anche gli agenti della polizia municipale.

