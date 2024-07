Animaphix, l’animazione autoriale protagonista a Bagheria

Il meglio della produzione internazionale di cinema d’animazione autoriale a Bagheria fino a sabato prossimo

BAGHERIA (PA) – Ha preso il via la decima edizione di Animaphix – nuovi linguaggi contemporanei film festival. La manifestazione, in programma fino a sabato presso Villa Cattolica, ancora una volta offrirà il meglio della produzione internazionale di cinema d’animazione autoriale, mostrando la prolificità e vivacità di questa forma di cinema sempre più capace di essere veicolo e portatore di nuovi linguaggi artistici e narrativi. Nelle giornate del festival saranno presentati complessivamente 92 film, di cui 52 film in competizione suddivisi in 5 sezioni (nazionale, internazionale, pittura animata, anidoc, experimental) per offrire un’ampia panoramica sulle varie declinazioni del settore dell’animazione, valorizzando autori e produzioni di alta qualità e dando ampio spazio alle cinematografie emergenti, alle produzioni indipendenti, ai film di difficile circuitazione.

Sono in totale 40 i film fuori concorso presentati nell’ambito di retrospettive, focus e proiezioni speciali. Il Festival continua anche quest’anno l’importante collaborazione con l’Instituto Cervantes di Palermo, presentando il lungometraggio di Isabel Herguera, El sueño de la Sultana, così come gli approfondimenti della produzione dell’Europa orientale, in collaborazione con il festival di Cracovia Etiuda&Anima international film festival per il focus Polish school of animation Male Eye, female heart, dedicato alle giovani autrici del cinema di animazione polacco, che sarà introdotto dalla regista Marta Magnuska. Una lente di ingrandimento anche sull’animazione italiana con il programma speciale “A mano libera – Arte e animazione in Italia” attraverso una lectio magistralis a cura dello storico e critico del cinema Bruno di Marino. Una assoluta novità di questa edizione, intesa a sviluppare ancora di più l’attenzione ai nuovi linguaggi contemporanei è la Vr zone, la sezione dedicata ai film realizzati in realtà virtuale di Wiola Sowa, Théodore Ushev e Leonardo Carrano.

Le attività di formazione saranno rappresentate da diversi panels tra cui: “Hyper-Reality: Nuove forme di animazione oltre lo schermo”, un approfondimento sulle potenzialità della realtà virtuale nella creazione di contenuti digitali e audiovisivi; “Oltre la pittura, oltre il cinema: l’Animazione”, che indaga sul rapporto tra il cinema d’animazione e le arti visive come mezzo di astrazione pittorica in movimento; “Festival cinematografici e sviluppo locale: Processi di valorizzazione e ricadute sul territorio”, un’indagine sui festival di cinema come catalizzatori per lo sviluppo locale e la rigenerazione urbana, dalle analisi sull’identità territoriale alle strategie progettuali e cooperazione tra pubblico e privato. La sezione “Arti Visive” proporrà Idèe, mostra personale di Théodore Ushev, presentata in esclusiva al Festival. La mostra trasforma lo spazio espositivo in un racconto visivo di elementi, cornici, dipinti, ritratti e figure femminili nude, collegati in una nuova interpretazione non lineare della graphic novel di Masarel. Animaphix ospiterà anche l’installazione Spazio Oltre dell’artista di Fiber Art, Filly Cusenza, l’installazione video-scultura Orma di Dario Denso Andriolo e la mostra fotografica di Nicola Scafidi sui set cinematografici in Sicilia. Infine numerosi saranno gli incontri di approfondimento, talk e laboratori.

Un occhio di riguardo come sempre sarà rivolto ai giovani spettatori con la sezione “Animaphix Kids”; si rinnoverà il format “New Lands”, un’esplorazione straordinaria alla scoperta di “Nuovi Territori”, con la guida speciale di attori locali che coinvolgeranno la cittadinanza e gli artisti provenienti da tutto il mondo, al fine di creare una comunità allargata, inclusiva e interculturale. L’evento è realizzato grazie al contributo e patrocinio del ministero della Cultura – direzione generale per il Cinema e l’audiovisivo; della Sicilia film commission – che opera all’interno dell’assessorato Turismo, sport e apettacolo della Regione siciliana; del Comune di Bagheria. Con il sostegno dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sicilia (Arpa Sicilia), del Consiglio delle arti e delle lettere del ministero della Cultura e delle comunicazioni del Quebéc, della delegazione del Quebéc a Roma, dell’Instituto Cervantes di Palermo, dell’Ambasciata della Repubblica Ceca, del Centro ceco di Roma, dell’Istituto polacco di Roma.