Anna Marchesini, il compleanno che non si dimentica: i commoventi auguri di Tullio Solenghi

Oggi l'attrice, morta più di sei anni fa per una brutta malattia, avrebbe compiuto 69 anni. Tra i ricordi spicca quello del collega che con lei e Massimo Lopez formò il noto Trio

Oggi Anna Marchesini avrebbe compiuto 69 anni. Stroncata da una malattia 6 anni fa, il suo compleanno non si dimentica. E sui social in tanti oggi ricordano la sua brillante comicità, il suo sorriso, i suoi personaggi. E fra tutti i messaggi, a commuovere è il ricordo di Tullio Solenghi, per anni suo compagno di viaggio insieme a Massimo Lopez nel noto Trio.

Gli auguri di Tullio Solenghi ad Anna Marchesini

“Sei entrata nella mia vita e non ne uscirai mai, buon compleanno Annarella“, scrive oggi su Twitter Tullio Solenghi per ricordare Anna Marchesini nel giorno del suo 69esimo compleanno. Un compleanno triste, visto che l’attrice è morta il 30 luglio del 2016. Tanti i commenti al tweet dell’attore. “Può l’albero voler male alla terra? Siete un corpo unico tutti e tre!”, si legge. “Unica. Inimitabile. Indimenticabile!!”. E ancora: “Che grande privilegio aver potuto ammirare questa straordinaria artista”.

Più di sei anni senza Anna Marchesini

Anna Marchesini, nata a Orvieto il 19 novembre 1953, è venuta a mancare il 30 luglio 2016 dopo una lunga malattia.

Diplomata all’Accademia di arte drammatica di Roma, i suoi esordi furono nel teatro classico. La svolta quando aderì al Trio composto, oltre che da lei, anche da Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Il loro debutto avvenne in radio con il programma “Helzapoppin”. E fu subito un successo che spalancò loro le porte della tv: nel 1984 parteciparono allo show “Tastomatto”, sperimentando molti dei famosi sketch che li resero famosi come le parodie di telegiornali e pubblicità. Nella loro carriera anche la partecipazione alle edizioni del Festival di Sanremo 1986, 1987 e 1989. Il Trio si sciolse nel 1994 e Anna Marchesini preferù dedicarsi alla sua vita privata e alla maternità.

Poi la malattia, l’artrite reumatoide, una patologia autoimmune, molto difficile da curare soprattutto se non intercettata al sopraggiungere dei primi sintomi. Anna Marchesini la affrontò con forza e col sorriso, a volte anche in tv, contribuendo a porre l’attenzione su una malattia che in Italia colpisce circa 400.000 persone.