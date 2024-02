Anziano trovato morto in casa: badante confessa l’omicidio

La badante dell'uomo trovato morto domenica all'interno della sua abitazione ha confessato l'omicidio: l'ammissione della 45enne

È stata arrestata dai carabinieri la badante dell’89enne Carlo Giovanni Gatti, l’anziano trovato morto domenica in un lago di sangue ai piedi del suo letto nella sua casa di Colli Verdi, in provincia di Pavia. La donna, la 45enne Liliana Barone, era stata portata in caserma, sin dalle prime battute dell’inchiesta: interrogata, alla presenza del suo avvocato, si era avvalsa della facoltà di non rispondere. L’accusa per lei è di omicidio volontario, che potrebbe però essere cambiata in omicidio preterintenzionale.

