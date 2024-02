Omicidio a Paternò, un giovane viene accoltellato in strada

Un uomo di nazionalità straniera è stato ritrovato senza vita: gli inquirenti indagano sulle cause del decesso

Una tragedia avvolta dal mistero si è consumata intorno alle 12.30 a Paternò, nel Catanese. Un uomo, 25 anni di nazionalità marocchina, è stato ritrovato senza vita, steso per terra in strada. La vittima presenterebbe sul corpo delle ferite.

Ecco dov’è stato ritrovato il corpo: probabile omicidio

La macabra scoperta è avvenuta in via Giovanni Verga, nella strada che porta a Tre Fontane: gli inquirenti hanno già avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto, con i Carabinieri accorsi immediatamente sul posto. Secondo le prime ipotesi degli investigatori, la pista più plausibile sembrerebbe essere quella dell’omicidio.

