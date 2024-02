Doppia tragedia durante maternità per 37enne: prima perde bimba in grembo poi muore

Il dramma nel più bello dei contesti

E’ il più tragico dei destini quello abbattutosi su Federica Ghirelli, 37enne veneta che, prima perde la bimba che portava in grembo per poi, l’1 febbraio, perdere lei stessa la vita in quel di Verona. Era all’ottavo mese di gravidanza la donna, e con il marito originario di Montagnana nel padovano aveva già un altro figlio, di 4 anni.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Gli eventi precipitano

Nulla poteva fare prevedere quanto sarebbe successo, neanche quella febbricciola che l’ha colpita il Il 30 gennaio. Poi, il giorno dopo, ecco i dolori al ventre e il ricovero all’ospedale di Legnago. Sottoposta a cesareo d’urgenza, la bimba è nata morta. Tragedia che si completa il giorno successivo quando, a chiudere gli occhi per sempre è anche la sua mamma, nel frattempo trasferita all’ospedale Borgo Trento di Verona.