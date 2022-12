Una sezione del vallone Mulè verrà ricostruita: approvato progetto esecutivo

Ecco in cosa consiste il progetto esecutivo per la ricostruzione di una sezione del vallone Mulè di Realmonte, danneggiato anche dal maltempo degli ultimi mesi.

Approvato dall’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia il progetto esecutivo per la ricostruzione di una sezione del vallone Mulè, nel territorio del comune di Realmonte, nell’Agrigentino.

Gli interventi alla “spalla” destra idraulica, che costeranno 90mila euro e avranno una durata di 60 giorni consecutivi dalla consegna dei lavori, si sono resi necessari a seguito delle ingenti precipitazioni che hanno aggravato le condizioni del corso d’acqua, determinando, di fatto, un’ostruzione.

Parte delle gabbionate di contenimento si sono ribaltate nel tratto dell’attraversamento a monte con la Strada Provinciale 68 e si sono adagiate nell’alveo del torrente, per una lunghezza di 15 metri. Assieme ad altri detriti e alla vegetazione spontanea, esse ostruiscono l’alveo quasi per intero, creando uno sbarramento al normale deflusso delle acque che – in occasione di intense precipitazioni – potrebbe comportare un’esondazione del torrente mettendo a rischio gli edifici limitrofi e la strada provinciale.

Il progetto, redatto dagli uffici del Genio civile di Agrigento e approvato dall’Autorità diretta da Leonardo Santoro, prevede il ripristino delle sezioni di deflusso del vallone e la pulizia dell’alveo dalla vegetazione ostruttiva: rimozione di tronchi, arbusti, ramaglie e canneto trascinati nell’alveo a seguito degli eventi alluvionali; risagomatura dell’alveo e il ripristino delle gabbionate ribaltate; manutenzione della sponda “in destra idraulica” del torrente; rimozione di detriti e sedimenti e, infine, conferimento dei detriti in discarica.

