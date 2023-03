Architetti catanesi: un concorso per creare il logo per il centenario dell’ordine

Il concorso scade il 10 aprile.

Ideare un logo che rappresenti i 100 anni dall’istituzione della figura dell’architetto: questo lo scopo del concorso di idee bandito dall’Ordine e dalla Fondazione degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Catania. Un’iniziativa per celebrare il centenario e dare ulteriore valore al ruolo dei professionisti nella società contemporanea.

Gli architetti etnei cercano un logo

«Quello che ci aspettiamo – spiegano i presidenti di Ordine e Fondazione, rispettivamente Sebastian Carlo Greco ed Eleonora Bonanno – è un progetto che sia attinente ai nostri valori, che sia originale ed efficace allo stesso tempo. L’elaborato finale, infatti, verrà affiancato ai loghi di Ordine, Fondazione e Coordinamento Giovani Architetti per tutte le iniziative in programma per i 100 anni dalla regolamentazione della nostra professione. Per questo – proseguono – occorrerà tener conto del suo utilizzo in varie dimensioni e diversi contesti, quali carte intestate, locandine, buste per lettera, manifesti, sito internet e molto altro».

Il logo e il concorso: ecco come partecipare

Un logo, quindi, inedito, non riconducibile a terzi, senza effigi o foto, versatile e di impatto. Il bando prevede la realizzazione di un pittogramma e un logotipo ad alta risoluzione, senza che perda qualità ed efficacia comunicativa. La versione definitiva a colori in quadricromia dovrà essere facilmente convertibile in monocromatica. L’elaborato dovrà prevedere due tavole, una con il marchio a colori al centro e la versione in bianco e nero ridotta in basso; l’altra con le simulazioni sulle possibili applicazioni, esaltandone l’impatto visivo. Oltre a queste, dovrà essere redatto un brand manual in formato PDF vettoriale e allegato un documento anonimo che spieghi l’idea creativa in massimo 5mila battute. A corredo, sarà necessario indicare la palette di colori e le eventuali combinazioni. «Il bando – concludono Greco e Bonanno – sarà rivolto agli iscritti al nostro Ordine».

La documentazione dovrà essere inoltra all’indirizzo pec ordinearchitetticatania@archiworldpec.it entro e non oltre il prossimo 10 aprile.