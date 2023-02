Arcidiocesi Palermo, niente padrini e madrine in Battesimo e Cresima

Il decreto dell'arcivescovo sospende 'ad experimentum' i due ruoli per un triennio. Nei riti sarà omessa tutta la parte che riguarda i padrini

L’Arcidiocesi di Palermo sospende ‘ad experimentum’ il ruolo di padrino e madrina nel Battesimo e nella Cresima. A stabilirlo è un decreto dell’arcivescovo monsignore Corrado Lorefice che entrerà in vigore dal 1 luglio e per la durata di tre anni.

L’arcivescovo Lorefice: ” ‘Orpello coreografico’ in una cerimonia religiosa”

“Il ruolo del padrino e della madrina, in occasione della celebrazione dei sacramenti del Battesimo e della Cresima, è un vero e proprio munus che la Chiesa affida ai fedeli che abbiano ‘l’attitudine e l’intenzione di esercitare questo incarico’ – scrive l’arcivescovo – Nel corso del tempo, convenzioni sociali e abitudini consolidatesi hanno compromesso l’autentico significato di questo ufficio esercitato a nome e per mandato della Chiesa. Confuso spesso con relazioni di parentela — se non addirittura con legami ambigui — e relegato, il più delle volte, al solo momento rituale, ha perso l’originario significato di accompagnamento nella vita cristiana del battezzato e del cresimato, riducendosi a semplice ‘orpello coreografico’ in una cerimonia religiosa”.

Discuissione all’interno della Chiesa

Un fatto che ha aperto la discussione all’interno della Chiesa sull’opportunità o meno di sospendere o abolire l’istituto del ‘padrinato’, e ha portato monsignore Lorefice ad emanare un decreto di sospensione ‘ad experimentum’. Nei riti sarà omessa tutta la parte che riguarda i padrini e agli uffici liturgico e catechistico, insieme al Servizio catecumenale è affidato il compito “di monitorare e verificare, durante questo triennio, l’andamento della nuova prassi e, contemporaneamente, di studiare possibili nuove forme di accompagnamento che richiamino e recuperino il vero senso ecclesiale dell’ufficio del padrino e della madrina”.