Pusher senza patente e con la cocaina sullo scooter: arrestato

L'arresto del pusher in un vicolo di Ortigia dopo un regolare controllo in strada.

Ieri sera, gli agenti della Squadra Mobile di Siracusa hanno arrestato un uomo di 44 anni per il reato di possesso di droga ai fini di spaccio a Ortigia.

Ecco il bilancio dell’operazione.

Arresto per droga a Ortigia

L’uomo, a seguito di controllo su strada in un vicolo di Ortigia, è stato trovato alla guida di uno scooter sprovvisto di patente di guida e di copertura assicurativa. Inoltre, nel corso della perquisizione, lo stesso è stato trovato in possesso di 3 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio.

Il proseguimento della perquisizione, effettuata nelle abitazioni nella disponibilità dell’arrestato, ha permesso di trovare materiale per il confezionamento e la somma di 1.000 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle incombenze di rito, l’autorità giudiziaria competente ha sottoposto il pusher agli arresti domiciliari.