Art Bonus, sostegno a cultura e spettacolo: cos’è, requisiti e benefici

Il credito d'imposta è riconosciuto a tutti i soggetti che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo

Con una breve nota diffusa sui propri canali ufficiali, l’Agenzia delle Entrate ha parlato di Art bonus 2024, un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta che nasce per dare sostegno al settore della cultura e dello spettacolo.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Art bonus 2024, di cosa si tratta

Ma cos’è l’Art bonus? Come spiegato dall‘Agenzia delle Entrate tramite una nota ufficiale, si tratta un’agevolazione, sotto forma di credito d’imposta, a sostegno della cultura e dello spettacolo. È pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da cittadini, enti non commerciali e imprese che, attraverso le loro donazioni, favoriscono la salvaguardia del patrimonio culturale pubblico del nostro Paese.

Art bonus, i requisiti

Ma quali sono i requisiti di accesso all’Art bonus 2024? Il credito d’imposta è riconosciuto a tutti i soggetti che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo previste dalla norma in commento. Inoltre, viene erogato indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica.

Come ottenere l’Art bonus

Dopo aver scelto l’intervento da sostenere, bisognerà contattare l’ente beneficiario (tramite una email con oggetto “Erogazione liberale per Art bonus”). A questo punto, bisognerà accordarsi sui sistemi per l’erogazione e procedere con l’elaborazione della pratica dell’agevolazione richiesta.