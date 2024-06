La magica storia di “Alice nel Paese delle Meraviglie” rivive nel nuovo spettacolo di Disneyland Paris

Ideato dal regista italiano Matteo Borghi, coniuga animazione e pop art con l’obiettivo di offrire agli spettatori un’esperienza innovativa

PARIGI – Le Olimpiadi rappresentano anche un’occasione per scoprire o riscoprire un Paese straordinario come la Francia, pieno di luoghi meravigliosi e bellezze da ammirare tutte d’un fiato e di posti che da sempre costituiscono il luogo ideale per trascorrere una vacanza in famiglia. Tra questi luoghi c’è certamente Disneyland Paris, prima destinazione turistica europea, nei prossimi giorni diverrà certamente anche una meta per i tantissimi atleti e appassionati di sport presenti in Francia per i Giochi del 2024.

Disneyland Paris una realtà in continua evoluzione

Disneyland Paris rappresenta una realtà in continua evoluzione, che non smette mai di ampliare la propria offerta di intrattenimento, come dimostra anche il recentissimo via al nuovo spettacolo “Alice & the Queen of Hearts: Back to Wonderland”, una rivisitazione in chiave moderna della storia senza tempo del film dei Walt Disney Animation Studios “Alice nel Paese delle Meraviglie”.

Questo show musicale unico, presentato nel nuovo teatro del Parco Walt Disney Studios “Theater of the Stars”, resterà in programma fino al 29 settembre 2024 per trasportare gli ospiti di tutte le età nella tana del Bianconiglio tra una miriade di avventure eccezionali. Mentre l’amato film d’animazione si conclude con una partita di croquet tra Alice e la Regina di Cuori, dove non c’è un vincitore, il nuovo spettacolo del Parco Walt Disney Studios coinvolge gli ospiti in uno stravagante tea party nel cuore del Paese delle Meraviglie con Alice e i suoi amici. Caratterizzato da un’elettrizzante serie di esibizioni musicali, acrobazie aeree e acrobazie in Bmx, questo spettacolo è un’occasione unica per assistere a un faccia a faccia da brivido tra Alice e la Regina di Cuori.

Si svolge sul palco più grande del Resort

Più di 180 artisti e personale tecnico hanno lavorato fianco a fianco per dare vita a questa straordinaria esperienza, che si svolge sul palco più grande del Resort, lungo 68 metri, profondo 26 metri e alto 16 metri. Lo stesso palco è dotato di cinque trampolini e nove rampe Bmx, mentre la struttura decorativa è composta da trecento tonnellate di acciaio. Per rendere il tutto quanto più spettacolare possibile, sono stati inoltre creati oltre cinquemila costumi. Il tutto è nato dall’immaginazione del regista italiano Matteo Borghi, che grazie al lavoro dello scenografo Olivier Dusautoir ha realizzato una produzione ispirata non solo al mondo originale del film d’animazione ma anche al movimento della “pop art”, che riunisce elementi della cultura dell’arte di strada, come i murales. Gli ospiti potranno scatenarsi al ritmo di cinque canzoni originali che riflettono le personalità opposte dei personaggi. “Volevo offrire ai nostri ospiti – ha affermato lo show director Matteo Borghi – ospiti un’esperienza totalmente diversa da quella che già conosciamo al Parco Walt Disney Studios. Allo stesso tempo, volevo rendere omaggio a un classico dell’animazione Disney. ‘Alice nel Paese delle Meraviglie’ è stata una scelta ovvia, perché è una delle storie Disney più famose”.

La musica resta tra le principali protagoniste

“Per quanto riguarda lo stile grafico e la scenografia – ha aggiunto – ho riflettuto molto con il nostro scenografo, Olivier Dusautoir. Ci siamo seduti e ci siamo scambiati idee su come rappresentare il Paese delle Meraviglie. Per noi era importante mantenere gli elementi chiave del film d’animazione Disney del 1951, come il labirinto, gli animaletti nel bosco di Tulgey e altri riferimenti iconici del film, dando loro un tocco moderno. Entrare nel mondo di questo spettacolo è come svegliarsi nel Paese delle Meraviglie, ma nel 2024”. E la musica resta tra le principali protagoniste: “Direi che è il centro di tutto. Per me era molto importante proporre una musica che risuonasse in questo vasto spazio. Una musica nuova, molto contemporanea che, allo stesso tempo, rendesse omaggio al film d’animazione Disney incorporando cenni alle melodie del 1951”.

Senza dimenticare, ovviamente, le spettacolari acrobazie. “Tutto è iniziato con la musica – ha concluso Borghi – ma una volta determinato il mondo musicale di Alice e della Regina di Cuori, mi sono chiesto quali discipline artistiche potessero accompagnare questi stili. Ho quindi fatto ricorso al trampolino e alla Bmx. Disneyland Paris è un luogo incredibile, un vero e proprio hub creativo in cui tutto è possibile. Il Parco Walt Disney Studios è il luogo ideale per creare esperienze coinvolgenti e diverse come ‘Alice & the Queen of Hearts: Back to Wonderland’. Questo può essere fatto in vari modi, in uno spazio in stile blackbox o all’aperto, ma l’obiettivo è sempre lo stesso: trasportare i nostri ospiti nel cuore delle nostre storie, sorprendendoli e deliziandoli”.