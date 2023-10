I casting itineranti di Disneyland Paris tornano in città il prossimo 12 ottobre

Opportunità di lavoro negli hotel, nella ristorazione e nell’intrattenimento

PALERMO – Disneyland Paris arriva in città per trovare nuove figure professionali da inserire nel proprio organico. Le selezioni si svolgeranno nel capoluogo siciliano il prossimo 12 ottobre all’inerno dell’NH Palermo, Foro Italico Umberto I, 22/B.

“L’azienda – si legge in una nota ufficiale – che da oltre trent’anni accoglie una gamma estremamente diversificata di talenti e professioni, propone numerose opportunità di lavoro all’interno degli hotel Disney (tra cui il cinque stelle Disneyland Hotel, che riaprirà le sue porte il 25 gennaio 2024), della ristorazione e dell’intrattenimento. Nello specifico i profili ricercati sono: chef e aiuto cuochi, camerieri, baristi, addetti al catering, alla biglietteria, all’accoglienza e receptionist”.

Ai selezionati, Disneyland Paris offrirà contratti di lavoro a tempo determinato full-time, di durata variabile dai due agli otto mesi nel periodo compreso tra febbraio e inizio novembre (luglio e agosto lavorativi) con la possibilità di passare eventualmente a tempo indeterminato. Previsti inoltre fino a sei settimane di ferie all’anno e fino a tre giorni di riposo supplementari all’anno, nonché il pagamento della tredicesima dopo un anno di servizio. I giorni festivi saranno pagati il doppio dopo un anno di servizio. Le proposte lavorative possono comprendere l’alloggio vicino ai Parchi Disney in base alla disponibilità, il rimborso di una parte delle spese di trasporto, il contributo a una parte del costo dei pasti e altre riduzioni. Infine, entrando a far parte della squadra di Disneyland Paris, saranno offerti al candidato e alla propria famiglia dei vantaggi esclusivi, come l’accesso ai Parchi, un abbonamento a Disney+ ed eventi privati. Incluse anche un’assicurazione sanitaria integrativa e una formazione dedicata.

Due le modalità di candidatura: presentandosi il giorno dell’evento senza prendere appuntamento, con il proprio Cv e un documento d’identità valido per incontrare i recruiters nella sede del Casting tour oppure inviando il proprio Cv tramite la sezione dedicata del sito My Disney Careers. Inoltre, le candidature possono essere presentate tutto l’anno sul sito web Careers.DisneylandParis.com per contratti a tempo indeterminato. Optando per la seconda modalità i colloqui saranno effettuati in videoconferenza o di persona a Marne-la-Vallée.