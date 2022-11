Ascolti tv, oltre 6 milioni per Argentina di Messi: bene “Ballando”

Iniziato in un orario insolito lo show non ha risentito dello slittamento, ottenendo il 34% di share e 3 milioni e 506mila spettatori

I Mondiali di calcio sempre al centro dell’attenzione dei telespettatori: sabato 26 novembre Argentina-Messico, trasmessa a partire dalle 19.45 su Rai 1, ha ottenuto il 31% di share pari a 6 milioni e 375mila spettatori, sfiorando quota sette verso la fine del match col 34% e 6 milioni e 814mila spettatori, con oltre 14 milioni di contatti unici al momento del gol di Messi che ha sbloccato il punteggio. E’ quanto si legge in un comunicato Rai.

Sempre su Rai 1 Polonia-Arabia Saudita, in onda dalle 13.45, ha toccato il 24% di share (3 milioni e 270mila) e Francia-Danimarca, trasmessa dalle 16.45, ha raggiunto il 30,2% tenendo sintonizzati sul primo canale 4 milioni e 607mila spettatori. Buon risultato anche per Tunisia-Australia su Rai 2 (dalle 10.45) nel suo punto di massimo ascolto ha ottenuto il 20,6% pari a 2 milioni e 353mila spettatori.

Il tennis, con la semifinale di Coppa Davis Italia-Canada, ha tenuto davanti allo schermo 845mila spettatori di media, con il 6,4% di share su Rai 2, con il secondo e decisivo set del doppio, in onda su Rai Sport dalle 20.30, che ha toccato il 3% di share con 590mila spettatori unici.

Iniziato in un orario insolito, intorno alle 22.35, lo show “Ballando con le stelle” non ha risentito dello slittamento, ottenendo il 34% di share e 3 milioni e 506mila spettatori. Prima serata di Rai 2 con Tg2 Post speciale sulla frana di Ischia con il 4,6% e 858mila spettatori mentre su Rai 3 “Le parole” con Massimo Gramellini ha ottenuto il 7,4% (1 milione e 503mila). In seconda serata su Rai 2 “Onorevoli confessioni” con il 2,8% e 397mila spettatori, su Rai 3 “Sei pezzi facili”, che propone sei lavori teatrali scritti da mattia Torre, con il 5,2% (852mila spettatori).