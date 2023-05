Ascolti tv, vince “Vivere non è un gioco da ragazzi” con oltre 2,9 milioni di spettatori

Al secondo posto 'L’Isola dei Famosi' che su Canale 5 ne ha ottenuti 2.530.000 con il 18,7% di share

La seconda puntata della fiction di Rai1 ‘Vivere non è un gioco da ragazzi’ si è aggiudicata gli ascolti tv della prima serata di ieri con 2.920.000 telespettatori e il 16,1% di share. Al secondo posto per numero di telespettatori c’è ‘L’Isola dei Famosi’ che su Canale 5 ne ha ottenuti 2.530.000 con il 18,7% di share, più alto di quello della fiction per via della maggiore durata del programma.

Terzo classificato, ‘Report’ s Rai3, con 1.733.000 telespettatori e l’8,9%, seguito da ‘Report Plus’ che ha raccolto 1.253.000 telespettatori e il 7,7% di share.