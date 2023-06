Asilo nido di Mussomeli: si lavora per il prossimo anno scolastico

Pubblicato l’avviso che autorizza i cittadini a presentare le istanze per usufruire del servizio. Una comunicazione cui sono interessate anche le famiglie di Acquaviva Platani

MUSSOMELI (CL) – Il Comune ha pubblicato un avviso che autorizza i cittadini a presentare le istanze per usufruire del servizio di asilo nido per l’anno scolastico 2023/2024. L’avviso è rivolto anche ai cittadini del comune di Acquaviva Platani: quest’ultimo, infatti, ha stipulato una convenzione con Mussomeli per la gestione e l’erogazione del servizio.

Per usufruire dell’asilo nido è previsto il pagamento di una tariffa mensile modulata sulla base del reddito familiare – individuato attraverso la presentazione dell’attestazione Isee in corso di validità – nonché sui costi per l’erogazione e la gestione dello stesso. Il contributo mensile così determinato va dal pagamento di un minimo di 90 euro mensili a un massimo di 160 euro al mese. Le tariffe saranno suscettibili di variazione anche nel corso dell’anno qualora si verifichino dei cambiamenti nella situazione economica del richiedente. La tariffa non va pagata per il mese di agosto in quanto il servizio non viene erogato. Sarà eventualmente possibile rinunciarvi entro e non oltre il mese di maggio.

Chi può presentare la domanda

Possono presentare domanda i cittadini che prestano attività lavorativa presso i comuni di Mussomeli e di Acquaviva Platani, a prescindere dalla residenza. In caso di scorrimento di graduatoria, verrà data la precedenza ai genitori dei bambini che usufruiscono del servizio asilo nido che siano residenti presso uno dei due comuni. Verranno esclusi dal servizio i piccoli che, pur pagando la retta mensile, risulteranno assenti per un periodo pari o superiore a trenta giorni consecutivi, inclusi sabato, domenica e giorni festivi, tranne qualora presentino documentata giustificazione: certificazione medica o altro attestante l’impossibilità del bambino o dei genitori di portarlo al nido.

L’istanza di iscrizione deve essere compilata mediante autocertificazione su moduli predisposti dal Comune reperibili presso l’Ufficio Pubblica istruzione, sottoscritta da uno dei genitori del minore e recante ogni documento utile ad attestare il possesso di eventuali requisiti richiesti per l’ammissione di titoli preferenziali, fotocopia dell’attestazione Isee rilasciata dopo il 15 gennaio 2023 (valore Isee calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi 2023 e relativo al periodo d’imposta 2022) e, infine, fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Posso presentare istanza di iscrizione anche le gestanti che riportino la data prevista per il parto non oltre il 31 luglio 2023, da documentare con certificazione medica specialistica da allegare al resto della documentazione richiesta per presentare istanza di iscrizione. È possibile presentare l’istanza entro e non oltre il 30 giugno 2023.

L’ammissione al servizio sarà concessa sulla base di una graduatoria subordinata la numero dei posti vacanti e al numero del personale in servizio. È possibile reperire la domanda di iscrizione in allegato all’avviso pubblicato dal Comune sul proprio sito internet istituzionale.