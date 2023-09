Asp Palermo, screening oculistico gratuito per bimbi ad Ustica

I bambini (3-8 anni) risultati positivi allo screening sono stati sottoposti nell’isola alle visite di approfondimento

Dopo lo screening visivo promosso a Ustica il 26 giugno scorso dall’Uos Professioni sanitarie della riabilitazione dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, i bambini (3-8 anni) risultati positivi sono stati sottoposti nell’isola alle visite di approfondimento.

L’equipe composta dall’oculista, Egidio Gonzales, e dall’ortottista, Dario Catalano, ha riscontrato deficit visivi dovuti a difetti refrattivi non corretti (per lo più astigmatismo) e un caso di ambliopia profonda (occhio pigro) in un paziente di 4 anni, dovuta a una elevata differenza di ipermetropia tra i due occhi “assolutamente asintomatica”.

Al bimbo verrà fornito, gratuitamente, dall’Asp di Palermo l’ausilio ottico e, per un recupero dell’acuità visiva più tempestivo, verrà inserito nel percorso di riabilitazione che prevede anche l’utilizzo di lente a contatto.