Asp Palermo, screening visivo pediatrrico gratuito nel quartiere Cep

Lunedì prossimo, 5 giugno, in occasione della “10^ Giornata Mondiale dell’Ortottista”, l’Asp di Palermo ha organizzato uno screening visivo pediatrico gratuito nel quartiere Cep di Palermo. L’attività, in programma dalle ore 9 alle 16.30 nei locali della Parrocchia di San Giovanni Apostolo di via Filippo Paladini 1, è riservata ai bambini tra 3 e 8 anni. I genitori potranno accompagnare i propri figli ed accedere direttamente al servizio senza necessità di prescrizione o prenotazione.

Lo screening mira ad individuare, principalmente, miopia, astigmatismo, ambliopia e strabismo, intervenendo in una fascia di età in cui c’è maggiormente bisogno di agire tempestivamente per correggere i difetti visivi.

L’iniziativa è realizzata dal Coordinamento dell’UOS professioni sanitarie della riabilitazione dell’Asp di Palermo con il supporto dell’Associazione culturale “San Giovanni Apostolo” onlus che si occupa di inclusione sociale, lotta al disagio ed assistenza scolastica, soprattutto, nelle aree a rischio e in quelle periferiche.