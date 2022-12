Assegnati nuovi funzionari alla Questura agrigentina

I commissari capo Maria Lucia Lombardo e Dario Infurna sono stati presentati nei giorni scorsi dal questore Rosa Maria Iraci. Forze a servizio del territorio per garantire legalità e sicurezza

AGRIGENTO – Tempo di avvicendamenti all’interno degli uffici della Questura agrigentina. Poco prima di Natala, infatti, il questore Rosa Maria Iraci ha presentato due nuovi funzionari della Polizia di Stato, assegnati a seguito degli avvicendamenti disposti dal Dipartimento della Pubblica sicurezza.

I neo arrivi sono quelli del commissario capo Maria Lucia Lombardo e del commissario capo Dario Infurna. La prima proveniente dalla Questura di Venezia, il secondo da quella di Enna.

Maria Lucia Lombardo, 33 anni, della provincia di Caltanissetta, laureata in Giurisprudenza, è in Polizia dal 2015. Ha prestato servizio nella Questura di Venezia, prima al commissariato di Mestre dopo all’Ufficio di Gabinetto nelle Sezioni di Ordine pubblico, Relazioni esterne e sindacali. È stata, infine, al Commissariato San Marco e alla Divisione Anticrimine. “In questa sede – hanno sottolineato dalla Questura agrigentina – ha assunto la responsabilità del Commissariato di Palma di Montechiaro”.

Dario Infurna, 36 anni, agrigentino, laureato in Giurisprudenza è in Polizia dal 2017 e ha prestato servizio nella Questura di Enna dove, nel corso del tempo, ha assunto gli incarichi di funzionario addetto all’Ufficio Immigrazione, dirigente Digos e capo di gabinetto del questore. “Assume – hanno evidenziato dalla Polizia di Stato di Agrigento – l’incarico di dirigente dell’Ufficio Immigrazione, in sostituzione del vice questore Angelo Cavaleri, in quiescenza dal primo dicembre scorso”.

Il questore Iraci ha dato il benvenuto alla nuove forze in seno al proprio organico e ha augurato loro buon lavoro a servizio e a tutela della cittadinanza della provincia agrigentina.