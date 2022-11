Assessorato Famiglia, Cuffaro: “La Sicilia deve ripartire dalla solidarietà, sussidiarietà e legalità”

"Ascoltare i bisogni reali di un tessuto sociale ed economico ancora troppo fragile", ha detto il commissario regionale della Dc

“Servire la Sicilia ripartendo dalla solidarietà, dalla sussidiarietà e dalla legalità. È questa la scelta fatta nell’avere accettato di contribuire all’azione del nuovo Governo regionale attraverso la conduzione dell’Assessorato alla Famiglia, alle Politiche sociali e al Lavoro”. Lo dichiara il commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro.

“Ascoltare i bisogni reali di un tessuto sociale ed economico ancora troppo fragile, contrastare le povertà vecchie e nuove, rendere centrale il Terzo Settore nell’attività di programmazione e progettazione degli interventi regionali ed impegnarsi per un lavoro da svolgere in condizioni di sicurezza e libero da ogni forma di illegalità, saranno altrettante concrete espressioni del nostro impegno politico per tradurre in modelli ed azioni credibili i principi e i valori che lo animano”, conclude Cuffaro.