Atp Indian Wells, strepitoso Sinner: batte Fritz e vola in semifinale

Sabato il tennista italiano affronterà il 19enne spagnolo Carlos Alcaraz

Jannik Sinner si è imposto in tre set con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4 in 2 ore e 17 minuti, sullo statunitense Taylor Fritz nei quarti di finale del torneo Atp di Indian Wells e si è qualificato per le semifinali.

Sabato la semifinale

Il tennista italiano affronterà sabato il 19enne spagnolo e n.2 al mondo Carlos Alcaraz che ha superato 6-4, 6-4 il 22enne canadese Felix Auger-Aliassime. Nell’altra semifinale sul cemento dell’Indian Wells Tennis Garden si sfideranno il russo Daniil Medvedev e lo statunitense Frances Tiafoe.