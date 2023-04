Atp Miami, impresa di Sinner: batte Alcaraz e vola in finale

Per il tennista si tratta della seconda finale dopo quella persa nel 2021 contro Hubert Hurkacz

Nuova impresa di Jannik Sinner che vola in finale all’Atp Masters 1000 di Miami 2023. Dopo una battaglia durata piu’ di 3 ore l’azzurro, testa di serie numero 10, ha battuto in semifinale lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del tabellone, per 6-7 (4-7), 6-4, 6-2 . In finale affronterà il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5, che ha sconfitto il connazionale Karen Kachanov per 7-6 (7-5), 3-6, 6-3. Il 21enne altoatesino è riuscito nell’impresa di recuperare un set di svantaggio e di annullare 2 palle break sul 3-4 del secondo set, per poi conquistare il set e aggiudicarsi il terso in scioltezza. Una sconfitta pesante per Alcaraz che perde, oltre alla partita, anche il numero 1 nel ranking mondiale, cedendo il trono al serbo Novak Djokovic.

L’azzurro: “Questa vittoria significa molto”

Questa vittoria – la terza su sei sfide contro Alcaraz, che a Miami ha pagato anche i 9 doppi falli – “significa molto. Abbiamo giocato entrambi ad altissimo livello ancora una volta. Ho dato il massimo”, ha spiegato Sinner, che ha imposto allo spagnolo il primo stop dopo 10 vittorie di fila nel circuito. “Nel terzo set ho visto che faticava un po’ dopo un paio di game, ho cercato di alzare il ritmo. Abbiamo provato entrambi ad essere molto aggressivi, oggi è andata bene a me e sono felicissimo”, dice l’azzurro, che andrà a caccia dell’ottavo titolo della carriera e del secondo torneo stagionale dopo quello vinto a Montpellier.

Da inizio 2023 Sinner ha perso solo tre incontri contro Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev e lo stesso Alcaraz. Per il tennista si tratta della seconda finale ai Miami Open dopo quella persa nel 2021 contro Hubert Hurkacz.