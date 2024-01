Attacchi degli Houthi, le ricadute economiche

Con l’escalation è necessario un cambio delle rotte logistiche

L’escalation del conflitto in Mar Rosso e le azioni degli Houthi contro le navi in transito, davanti alle coste dello Yemen, ritenute legate a Israele stanno innescando la necessità di un cambio delle rotte logistiche con il conseguente ampliamento dei tempi e dei costi per gli approvvigionamenti globali.

Gli attacchi statunitensi e della Gran Bretagna sullo Yemen non hanno ancora avuto un impatto significativo sulle capacità degli Houthi di continuare a impedire alle navi commerciali di passare attraverso il Mar Rosso e il mar Arabico. Lo hanno fatto sapere gli stessi miliziani sciiti filoiraniani, tramite il portavoce Mohammed Adulsalam.

Gravi le conseguenze economiche

Deviare il traffico da Suez significa mettere a rischio i traffici internazionali, tra cui anche l’export dei prodotti siciliani, e le forniture energetiche. Secondo stime ufficiali, da Suez, infatti, transitano il 10% dei prodotti petroliferi raffinati, l’8% del gnl e il 5% del greggio.

Per l’Italia e per la Sicilia si tratta di una rotta strategica

Da lì passa il 40% del nostro import-export marittimo per un totale di 154 miliardi di euro, secondo un’analisi di Srm, centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo, elaborata a fine dicembre.

Non utilizzare questa rotta, significherebbe percorrere 5.920 Km in più e infliggere un duro colpo ai porti di Trieste, Genova, Gioia Tauro e La Spezia ma anche al Made in Italy, dall’alimentare alla moda, dalle automobili ai macchinari.

Per ciò che ci riguarda più da vicino, la circumnavigazione dell’Africa comporterebbe notevoli ritardi nei porti di Augusta e di Catania. Peraltro, l’aumento dei costi di trasporto avrà ricadute sulle merci e a cascata potrebbe far lievitare i prezzi anche per i consumatori, con la conseguenza di far impennare l’inflazione e di rendere più difficile la tanto sperata diminuzione dei tassi di interesse.

Pina Travagliante

Professore ordinario di Storia del pensiero economico presso l’Università degli Studi di Catania