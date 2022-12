Attività 2022 del Genio civile: gli interventi nell’agrigentino

Dalla pulizia e ripristino dei corsi d’acqua alla manutenzione delle strade provinciali e comunali, passando per la progettazione della Mare e Monti e la riparazione del porticciolo di San Leone

AGRIGENTO – Otto interventi per la pulizia e il ripristino della sezione idraulica dei corsi d’acqua, undici lavori di manutenzione su altrettante strade provinciali e comunali, la riparazione della scogliera e del muro paraonde del molo di ponente del porticciolo di San Leone e i lavori necessari per la prossima riapertura del Teatro Samonà di Sciacca. Sono questi i più importanti lavori eseguiti dal Genio civile durante 2022, unitamente all’avvio della progettazione esecutiva della Mare Monti, arteria importante per collegare alla viabilità principale i Comuni dell’entroterra del versante dei Monte Sicani, per la realizzazione della quale saranno investite risorse per un importo complessivo di circa 123 milioni di euro.

“Anche il 2022 – ha affermato il capo del Genio civile di Agrigento, Rino La Mendola – è stato un anno molto intenso, durante il quale, grazie alle risorse stanziate dall’uscente Governo Regionale Musumeci e in parte dal subentrante Governo Schifani, abbiamo eseguito una serie di lavori per un importo complessivo di circa 16 milioni di euro”.

“Contestualmente – ha aggiunto La Mendola – abbiamo impresso una notevole accelerazione alle attività ordinarie, garantendo così l’efficienza dei servizi nell’ambito delle concessioni per l’uso delle acque sotterranee e delle autorizzazioni in materia di impianti elettrici ed abbiamo contribuito al rilancio del settore dell’edilizia, depositando e autorizzando complessivamente, nel corso dell’anno, ben 1.852 progetti di edilizia pubblica e privata”.

Non sono mancati anche una serie di controlli sul territorio, che hanno prodotto 77 provvedimenti di sospensione dei lavori e di segnalazione, all’autorità giudiziaria, di costruzioni eseguite in violazione alle norme sismiche.

Per quanto riguarda la manutenzione del reticolo idrografico provinciale, gli interventi eseguiti per ridurre i rischi di esondazioni ed alluvioni hanno interessato il Fiume Ipsas (tratto di Agrigento e tratto di Grotte), il Fiume Imera Meridionale (Licata) e i Torrenti Cansalamone – tratto di monte (Sciacca) – Cannatello (Agrigento), Finocchio (Menfi), Fiumevecchio, Della Palma e Mollarella (Licata).

Nell’ambito delle infrastrutture, nel corso dell’anno, il Genio Civile ha eseguito undici interventi di manutenzione della rete stradale provinciale. In particolare, i lavori di manutenzione realizzati hanno interessato la Sp 32 Ribera-Cianciana, la Sp 35A Portella di Sciacca-Lucca Sicula, la Sp 35B Lucca Sicula-BivioSS380, la Sp 88 (per il collegamento tra la Sp 36 e la Sp 47), la Sp 12 Naro-Campobello di Licata e la strada di collegamento del centro abitato di Agrigento con l’Ospedale San Giovanni di Dio e con la Sp 15. Inoltre, il Genio civile ha eseguito, in tempi definiti “rapidissimi”, i lavori di restyling delle strade provinciali attraversate dal Giro ciclistico di Sicilia 2022; in particolare i lavori hanno interessato via Leonardo Sciascia (ad Agrigento) e le vie Monsignor Ficarra, Regina Margherita, Vittorio Emanuele e Carlo Alberto dalla Chiesa (a Canicattì).

Sempre per quanto riguarda le infrastrutture, durante il 2022, è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva della strada “Mare Monti” ad un raggruppamento di professionisti, che avranno 300 giorni di tempo per consegnare il progetto esecutivo, a decorrere dallo scorso 13 dicembre, data in cui il Genio civile ha sottoscritto la consegna del servizio agli aggiudicatari. Inoltre, sono stati realizzati i lavori, progettati dal Genio civile ed eseguiti dal Dipartimento regionale delle Infrastrutture per la riparazione della scogliera e del muro paraonde del molo di ponente del Porticciolo di San Leone.

Ai lavori sui corsi d’acqua e sulle infrastrutture, si aggiungano anche quelli per la manutenzione delle tre sedi dello stesso Ufficio della Regione e del Teatro di Sciacca; quest’ultimi saranno completati entro il prossimo mese di aprile per consentire finalmente la riapertura delle attività convegnistiche, congressuali e concertistiche, da svolgere nell’importante opera di architettura progettata dall’architetto Giuseppe Samonà.