Aumenta il prezzo delle sigarette, ecco quanto costeranno: la tabella dei rincari

Salgono i prezzi di Chesterfield, Philip Morris, Winston e le Camel. Su anche le Marlboro, ma non tutte. Ecco la lista aggiornata

Dal 15 febbraio, scatta il rincaro su ogni pacchetto di sigarette. Nello specifico un pacchetto di Chesterfield o Philip Morris ad esempio, verrà a costare 20 centesimi in più.

In questo articolo, riportiamo la tabella completa dei rincari aggiornata, sulle sigarette in Italia per il 2023.

Perché viene aumentato il prezzo delle sigarette

In un’ottica di ridurre sempre di più il consumo di sigarette, sono previsti ulteriori aumenti nel corso dei prossimi anni.

Crescerà l’importo fisso per unità di prodotto, arrivando fino a 28 euro per 1.000 sigarette, dal 2024 sarà invece 28,20 euro e nel 2025 si giungerà a 28,70 euro.

Come si compone il prezzo delle sigarette

Ma come si compone il prezzo dei pacchetti di sigarette? Ecco la risposta: il 10% è l’agio al rivenditore, quello che prende il tabaccaio per legge, lordo. Poi vanno calcolate Iva e accise, che arrivano al 78% circa, e la distribuzione industriale.

Altri aumenti previsti, ecco quando

Per quanto riguarda i pacchetti di sigarette, dopo l’aumento di domani a 20 centesimi in più, nei prossimi tre anni è prevista un ulteriore rincaro del costo tra i 10 e i 15 centesimi.

Sigarette, non solo rincari: nuovi divieti per e-cig e all’aperto

Non solo, aumenterà il costo dei pacchetti di sigarette tradizionali, anche i sigari, il tabacco da fiuto o i trinciati per pipa, subiranno un rincaro,. Con un margine più ampio di manovra, tuttavia, considerando che su questi prodotti le accise sono intorno al 30-35%, contro il 75% delle sigarette.