Aumenti anche per i Forestali: la Regione stanzia 22 milioni

Finanziaria, procede a rilento la discussione in aula: ecco gli ultimi articoli approvati.

Dopo l’approvazione del “ritocco” per i deputati, tocca ai 17mila stagionali: approvato l’articolo della Finanziaria. Dopo l’aumento per i deputati approvato ieri insieme al bilancio interno dell’Assemblea regionale e a quello che presto – stando alle parole del governatore Schifani – riguarderà i sindaci, ecco che stanno per arrivare nuovi “ritocchi” per alcune categorie di lavoratori siciliani. È il caso ad esempio dei Forestali, una platea di circa 17mila stagionali per i quali la Regione, all’articolo 4 della Finanziaria, ha previsto una spesa complessiva superiore ai 240 milioni di euro l’anno.

Ma non è finita qui. Un comma di quell’articolo prevede infatti un contributo di circa 22,5 milioni di euro. A cosa servirà? Stando al testo della norma, i soldi serviranno per il “recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria”. Questi lavoratori che oggi sono in carico al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell’Assessorato all’agricoltura e al Comando del Corpo forestale della Regione siciliana.

Finanziaria Sicilia, aumenti e finanziamenti per i Forestali

Il finanziamento, in particolare, verrà utilizzato in parte per l’adeguamento e in parte per garantire agli stessi Forestali gli arretrati per gli anni 2021 e 2022.

E dopo i Forestali toccherà allo storico bacino degli Asu, lavoratori precari che oggi vengono impiegati nei luoghi d’arte siciliani e nei Comuni dell’Isola. Lo strumento utilizzato in questo caso, come prevede l’articolo 6 della Finanziaria, è quello dell’integrazione oraria, fino a un massimo di 36 ore settimanali. In questo caso, l’adeguamento prevede una spesa per la Regione di 17,5 milioni di euro.

L’esame della manovra

Intanto l’esame della Manovra finanziaria procede lentamente. In mattinata è stato approvato solamente l’articolo riguardante appunto gli aumenti per i Forestali ed è iniziata la discussione sugli Asu. Poi si affronteranno le norme riguardanti altri precari, come gli “ex Pip”.

Nel corso del pomeriggio, invece, il Governo potrebbe presentare un emendamento per sbloccare i crediti del Superbonus, così come richiesto a gran voce ieri dal Movimento cinque stelle attraverso il deputato Angelo Cambiano e dal Pd attraverso il deputato Nello Dipasquale.