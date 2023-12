Australia, attaccato da squalo 20enne italiano perde una gamba

Fondamentale l'intervento dell'amico Tommaso Agosti, istruttore subacqueo.

Uno dei più grandi incubi riguardanti il mondo del mare torna a farsi sentire. In Australia, precisamente nello Stato di Queensland, a perdere parte di un arto causa attacco di uno squalo è Matteo Mariotti. Lo studente di 20 anni di Parma, con sangue freddo ha condiviso su Instagram il video drammatico da lui stesso girato in cui racconta i terribili frangenti vissuti. L’attacco del pesce è avvenuto lo scorso venerdì.

L’angelo custode

Nonostante l’amputazione della gamba sinistra sotto il ginocchio, Mariotti è grato per il sostegno ricevuto e spera di rivedere i suoi cari. Il giovane, che attribuisce la sua salvezza al nonno scomparso il giorno prima dell’incidente è stato operato più volte, con ulteriori interventi pianificati. Ironia della sorte, il feroce attacco di squalo è avvenuto durante una giornata in cui il ragazzo cercava conforto in spiaggia dopo la morte del nonno. Fondamentale l’intervento dell’amico Tommaso Agosti, istruttore subacqueo. Un vero angelo custore che è intervenuto prontamente per salvarlo, chiamando i soccorsi e fermando l’emorragia.

In Australia per studiare

Mariotti si trovava in Australia dal novembre 2022 per studiare biologia marina e lavorare. Aveva svolto lavori agricoli per rinnovare il permesso di soggiorno, e aveva deciso di prendersi una pausa per cercare un nuovo impiego. Matteo Mariotti, dopo la terribile esperienza vissuta e i conseguenti danni gravi subiti trova il coraggio e la forza di fare un video e inviarlo per rassicurare tutti dal letto dell’ospedale. Con lui l’amico, “angelo” che lo ha soccorso nei primi drammatici momenti, Tommaso.