Casteldaccia, avvistato squalo azzurro in riva: filmato da bagnanti e turisti

La verdesca è stata avvistata dai bagnanti a Lido Fondachello

Una verdesca, conosciuta anche come squalo azzurro, è stata avvistata dai bagnanti a Lido Fondachello, a Casteldaccia, nel Palermitano.

L’esemplare, fotografato e filmato dai turisti, è a pochi metri dalla riva. La verdesca è uno squalo oceanico che si trova in tutto il mondo in acque temperate e tropicali dalla superficie fino a profondità di 350 metri.

Qualche giorno fa aveva generato non poca preoccupazione la presenza di un presunto squalo nelle acque antistanti Oliveri, località in provincia di Messina. Diversi bagnanti che stavano trascorrendo un momento di relax in spiaggia si sono infatti allarmati e hanno deciso di allontanarsi dalla riva nel momento in cui l’animale è stato avvistato a pochi metri dalla battigia.

A ridimensionare l’allarme, tuttavia, il Comune di Oliveri attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook. “È stato segnalato un animale a pochi metri dalla riva. Abbiamo chiesto agli esperti della società di ricerca Necton e si tratta di una verdesca, totalmente innocua“, si legge sulla pagina social. “Con molta probabilità si è avvicinata a riva mentre inseguiva una preda. La sua presenza nelle nostre acque conferma che sono molto pulite. Buon bagno a tutti!”.

Foto da profilo Facebook Maria Giallanza