Cade in una buca e muore: 23enne sepolto vivo al party in famiglia

Il giovane è caduto a testa in giù nella buca per arrostire il maiale

Una morte incredibile quanto agghiacciante. E’ quella toccata a un giovane 23enne sull’isola di Bribie in Australia. Tutto avviene velocemente in un campeggio nel mar dei Coralli, lungo la costa meridionale del Queensland. Sono appena scoccate le 14:00 di sabato 2 dicembre, quando un uomo cade in una grande buca rimanendo intrappolato nella sabbia.

A testa in giù

Allertati i soccorsi viene trasportato in aereo all’ospedale Princess Alexandra. Quì, Josh Taylor è spirato oggi, 7 dicembre, a causa delle ferite riportate. Per cercare di fare luce sull’accaduto gli investigatori della sezione investigativa criminale di Caboolture stanno cercando testimoni che possano aver documentato quanto successo: l’incidente sarebbe avvenuto durante un party in spiaggia. Secondo quanto si è appreso la vittima, un ragazzo di 23 anni, sarebbe caduta a testa in giù in una buca di un metro e mezzo che era stata scavata per arrostire un maiale.