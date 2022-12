Austria, valanga travolge sciatori: tutti salvi, uno è grave

Lo riferisce un comunicato della polizia austriaca che smentisce i timori iniziali, riportando che solo quattro persone sono rimaste colpite dalla massa nevosa

Nessuna vittima ma un ferito grave nella valanga che ha colpito un gruppo di sciatori austriaci nella stazione sciistica di Zürs. Lo riferisce un comunicato della polizia austriaca che smentisce i timori iniziali, riportando che solo quattro persone sono rimaste colpite dalla massa nevosa e spiega – dopo ricerche che hanno coinvolto circa 200 persone – che “allo stato attuale delle conoscenze, si può presumere che ci siano più persone disperse”. Il ferito in condizioni più gravi è stato trasportato in aereo in una clinica di Innsbruck.