Autismo: un supporto per le famiglie di Licata

Pubblicato dal Comune di Licata un avviso per la co-progettazione di interventi specifici, da realizzare con Enti del Terzo settore con esperienza nel campo

LICATA (AG) – Un supporto alle persone in difficoltà e un aiuto concreto alle famiglie, che si confrontano tutti i giorni con difficoltà più o meno grandi per gestire situazioni ordinarie e non solo. A questo punta l’avviso alla co-progettazione di interventi rivolti a persone con disturbo dello spettro autistico, da realizzare con Enti del Terzo Settore di comprovata esperienza, pubblicato proprio in questi giorni sul sito istituzionale del Comune di Licata, così come annunciato dall’assessore ai Servizi sociali Maria Platamone.

“L’avviso – hanno evidenziato dal Comune – nasce dalla partecipazione al bando, pubblicato dall’assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali, ed è rivolto ai Comuni anche in co-progettazioni con Enti del Terzo Settore. Attraverso lo strumento della co-progettazione si vuole ottimizzare la risposta alle esigenze di servizi e supporto rivolti ai soggetti con disturbo dello spettro autistico”.

Le due linee progettuali che si intendono avviare, avranno la durata di dodici mesi e saranno rivolte a minori e soggetti in età di transizione sino ai 21 anni. La scadenza per inviare la propria disponibilità e la relativa proposta progettuale è fissata per il giorno 9 febbraio 2024.

“I soggetti che saranno ritenuti ammissibili – hanno concluso dal Comune – e le cui proposte saranno idonee, avvieranno la successiva fase di co-progettazione che consentirà all’Amministrazione comunale di presentare la proposta condivisa all’assessorato Regionale, entro il 28 febbraio 2024”.