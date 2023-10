Non ha subito ferite il conducente dell'auto, a terra il conducente dello scooter che sta per essere trasportato in ospedale

Incidente a Palermo tra auto e moto in via Marinuzzi. Sul posto è intervenuto subito il 118 privato che ha sede proprio accanto al luogo del sinistro.

Non ha subito ferite il conducente dell’auto, a terra invece la persona alla guida dello scooter che sta per essere trasportato in ospedale, al momento è vigile.