Auto finisce in un fosso e si ribalta: muore una 23enne, ricoverato in gravi condizioni il fratello

La tragedia nel parmense. Sul posto l’automedica, l’ambulanza, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi previsti per legge

Le strade di Sissa Trecasali, piccolo comune in provincia di Enna, poco dopo le 20 di domenica scorsa, si macchiano di sangue. Una tragedia che ha per protagonisti, come spesso accade nei fine settimana, giovanissimi automobilisti. A perdere la vita, a causa del ribaltamento della vettura sulla quale si trovava a bordo con il fratello, è una ragazza di 23 anni. Stava percorrendo via Cavanna nella frazione di Borgonovo. Per lei nulla da fare: è morta dopo il ricovero d’urgenza nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Parma. Il fratello, di poco più grande, è invece ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

Una dinamica semplice ma fatale

Sul posto l’automedica, l’ambulanza, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi previsti per legge. Secondo le prime informazioni il conducente del veicolo avrebbe perso il controllo dell’auto, che sarebbe poi finita nel canale.