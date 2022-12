Auto in fiamme nella notte, arrivano i vigili del fuoco. Si indaga sulle cause

Non è ancora chiaro cosa possa avere innescato le fiamme sull'auto. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Canicattì.

Una Bmw X3 di proprietà di una pensionata ma utilizzata da un 40enne è andata in fiamme nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 dicembre in via Giovanni Pascoli a Canicattì, in provincia di Agrigento.

Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a limitarne i danni. A essere fagocitata dal rogo è stata soltanto la parte anteriore del mezzo a quattro ruote.

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per fare luce su quanto accaduto. Al momento, infatti, le cause del rogo sarebbero ancora da determinare e non è escluso l’intervento di una mano umana.

Sul punto dove si è generato l’incendio, comunque, non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile.