Incendio, stamani poco prima delle 8.00, a Catania. I Vigili del fuoco sono dovuti intervenire per spegnere le fiamme che avevano avvolto un’automobile alimentata a gas, in via Giacomo Leopardi. E’ intervenuta la squadra del Distaccamento Nord e un’autobotte di rincalzo inviata dalla Sede Centrale del Comando Provinciale.