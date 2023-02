Napoli-Messina in 5 ore, furia De Luca: “Subiamo velocità differenziata, Autonomia non cambierà nulla”

L'ex sindaco di Messina punta il dito contro i lunghi tempi di percorrenza per giungere in Sicilia e attacca la riforma sull'Autonomia.

Il leader di Sicilia Vera e Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, torna a parlare del tema dell’Autonomia differenziata, non risparmiando parole critiche nei confronti della riforma presentata recentemente dal ministro per le Autonomie e gli Affari Regionali, Roberto Calderoli, e dei lunghi tempi di percorrenza per giungere in Sicilia dallo Stivale.

“Partenza da Napoli ore 19, arrivo a Villa San Giovanni ore 23:45! Ora siamo in attesa dell’aliscafo! Da Roma a Milano avremmo impiegato 2 ore e 50 minuti percorrendo circa 150 km in più!”, ha scritto l’ex sindaco di Messina sulla propria pagina Facebook, mentre era di ritorno nell’Isola dopo aver preso parte a un convegno nella città partenopea.

De Luca: “Diventeremo rifiuto indifferenziato”

“Perché dobbiamo continuare a subire questa velocità differenziata? Questa situazione si risolverà con l’Autonomia differenziata di Calderoli? No!”, ha aggiunto De Luca. “Diventeremo definitivamente un rifiuto indifferenziato perché rimarremo così per sempre nell’indifferenza di tutti”, ha sottolineato ulteriormente l’ex primo cittadino peloritano.

“Ogni anno vengono sottratti 60 miliardi al Mezzogiorno in relazione alla popolazione presente sul territorio. Si tratta della cosiddetta spesa storica e tutti sanno che le risorse per garantire i Lep non ci sono”, aveva sottolineato Cateno De Luca nel corso del suo intervento a Napoli.

Autonomia, De Luca: “Riforma farà saltare Sistema Italia”

“Se in una situazione così disperata non si è riuscito a mettere su un vero movimento meridionalista lo dobbiamo ai nostri rappresentanti, che possono essere definiti solo come ascari, in quanto si vendono per un posto in Parlamento e sono ostaggio della logica della trazione nordista, che è in tutti i partiti”.

“Sud chiama Nord per l’equità territoriale rappresenta l’unica possibile risposta per contrastare una riforma destinata a far saltare il Sistema Italia”, ha sottolineato ancora De Luca.

Fonte foto: Facebook – Cateno De Luca