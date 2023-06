“Averna open talks”, a Palermo rassegna incontri tra storie imprenditoriali di successo e aperitivi per networking

Incontri culturali che portano al centro del dibattito l'imprenditoria siciliana declinata a tuttotondo

Una rassegna scelta dai cittadini per la città. Dal 14 giugno e fino a settembre l’Averna Spazio Open, infatti, ospiterà gli Averna Open Talks una serie di incontri culturali che portano al centro del dibattito l’imprenditoria siciliana declinata a tuttotondo. Nati da un’idea della “call for ideas” lanciata lo scorso anno e rivolta a chi volesse mettere la propria creatività al servizio del nuovo hub culturale all’interno dei Cantieri Culturali alla Zisa, gli Averna Open Talks porteranno fermento e stimoli nell’estate palermitana.

Così, dopo la “chiamata” per la co-progettazione del palinsesto culturale e i tanti suggerimenti arrivati dalla community e dai cittadini, gli speech di Averna Open Talks prendono forma. Grazie ad alcune case history siciliane e momenti di sana imprenditoria, i sei talk animeranno lo spazio aperto e condiviso, facendo in modo che in un dialogo costante ci si possa scambiare idee e conoscenze. Durante l’aperitivo di networking e al dj-set, che seguirà il dibattito, i partecipanti potranno fare domande specifiche e prendere contatti con gli ospiti.

S’inizia giovedì 14 giugno con Lo stato dell’arte, una factory artistica fondata da Picciotto. La fucina di talenti specializzata in rap, urban e indie pop, si racconta a 360 gradi in un talking point: come nasce, quali sono le attività svolte, chi sono gli artisti a bordo e tanto altro. Uno showcase, a seguire, porterà a sperimentare e godere della loro musica. Sul palco, dunque, si esibiranno gli artisti della scuderia di Christian Picciotto (e anche Picciotto stesso): da Bruna a Celo, fino a Robson De Almedia, Marsilio e Vivi.

Tra gli altri appuntamenti, tutti a ingresso gratuito fino a esaurimento posti e le cui date saranno comunicate via via, quello che mette al centro il Palindromo. Nicola Leo e Francesco Armato racconteranno al pubblico come fare editoria attraverso la pubblicazione di libri. O ancora quello che vede di fronte 800A e Indigo produzioni, due etichette discografiche locali che vantano un roster di artisti ormai di fama nazionale. Come si fa dunque musica a Palermo? Lo racconterà Fabio Rizzo.

Spazio a rigenerazione urbana e turismo con U Game e Terradamare insieme a Davide Leone, Eleonora Lo Iacono e Marco Sorrentino. Due modi diversi di vivere e raccontare la città per un talk “urbano”. Non mancherà uno sguardo anche oltre la città grazie a Radicepura. L’architettura del paesaggio, infatti, prende vita con Mario Faro grazie all’Orto Botanico di Giarre che ogni anno ospita uno dei più celebri festival del paesaggio. Così sarà possibile andare dalla Sicilia al mondo e scoprire come fare cultura attraverso le piante. Concludono i talk Mon amour film e Just Maria, due creative company siciliane dedicate alla produzione di video: come produrre i video per il web e per il cinema? Ne parleranno Davide Gambino, Ruggero Di Maggio, Carlo Loforti e Alessandro Albanese.