Avvelenamenti nelle scuole femminili, oltre 100 arresti in Iran

Il misterioso caso ha suscitato una forte ondata emotiva nel Paese

Oltre 100 persone sono state arrestate in Iran in relazione al misterioso caso di avvelenamento nelle scuole femminili, che ha suscitato una forte ondata emotiva nel Paese. Lo hanno annunciato le autorità della repubblica islamica.

Gli arresti in diverse province

“Più di 100 persone sospettate di essere responsabili degli incidenti nelle scuole sono state identificate, arrestate e interrogate”, ha indicato il ministero degli Interni in una nota diffusa dall’agenzia di stampa ufficiale Irna. Il ministero non ha fornito dettagli su queste persone, che sono state arrestate in diverse province, tra cui quelle di Teheran e Qom nel nord, l’Azerbaigian orientale e occidentale nel nord-ovest, o quelle del Kurdistan e di Hamadan nella zona occidentale.