Bagna i panni stesi dai vicini meridionali e dice loro di tornare al Sud: 82enne a processo

Una famiglia giunta a Cremona da Bari ha denunciato la vicina 82enne di averli stalkerizzati solo perchè meridionali

Una famiglia giunta a Cremona 22 anni fa da Bari ha denunciato di essere stata stalkerizzata solo per il fatto di essere meridionale da parte della sua padrona e vicina di casa 82enne.

Come riporta il Corriere della Sera, la donna, tra le altre cose, avrebbe bagnato i panni spesi dagli inquilini e avrebbe detto loro le seguenti frasi: “Tornatevene nella vostra ‘Beri'”, “Andatevene al Sud che magari con i vostri simili vi capite”, “Meridionali di m…”, “Meglio affittare ai cinesi, ai romeni o regalarlo”.

Udienza fissata al 7 luglio

Il caso è finito in tribunale a Cremona: l’82enne, accusata di atti persecutori, è stata rinviata a giudizio; la famiglia, composta da marito, moglie e figlia 21enne, si è costituita parte civile in udienza preliminare. Il processo è fissato per il 7 luglio.