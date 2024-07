VIDEO | Barca si ribalta nell’Agrigentino: uomo soccorso da elicottero

Una barca si ribalta vicino la costa di Capo San Marco. Un’onda ha capovolto l'imbarcazione che era in navigazione per una battuta di pesca.

Una barca si ribalta vicino la costa di Capo San Marco. Un’onda ha capovolto l’imbarcazione che era in navigazione per una battuta di pesca. A bordo del mezzo due uomini che sono stati scaraventati in mare. Alcuni bagnanti hanno aiutato entrambi ad arrivare a nuoto sulla spiaggia vicino il Faro. Uno dei coinvolti, un 62enne residente a Selinunte, non è riuscito a risalire il sentiero che conduceva sulla strada.

L’intervento dell’elicottero

Dunque è arrivato un elicottero Drago 142 dei Vigili del Fuoco da Catania. La sala operativa del Comando provinciale dei pompieri di Agrigento ha allertato il velivolo. Presente pure una squadra di Vigili del Fuoco proveniente dal distaccamento di Sciacca. Sono stati calati due elisoccorritori che hanno raggiunto il malcapitato. Il soggetto è stato imbarellato e issato col verricello. L’uomo è stato condotto all’ospedale di Sciacca e affidato ai sanitari.