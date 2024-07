Pesca, intesa Regione-Gal su fondi Feampa

I Gruppi di azione locale e il dipartimento regionale gestiranno le fasi del Programma europeo. Messi a disposizione dall’Ue 58 milioni di euro, 41 dallo Stato e oltre 17 in quota Sicilia

PALERMO – Saranno i gruppi di azione locale, i Gal Pesca, e il dipartimento regionale della Pesca mediterranea ad occuparsi della gestione delle attività progettuali legate al Feampa, il Programma nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura 2021/2027, che ha l’obiettivo di “consentire un’economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell’acquacoltura”.

Fondi Feampa, accordo Regione siciliana e Gal

È stato approvato con decreto del dirigente generale del dipartimento lo schema della convenzione che verrà sottoscritta tra gli uffici regionali e i diversi Gal. Secondo quanto si legge nello schema allegato al decreto, il dipartimento della Pesca mediterranea della Regione siciliana è responsabile dell’efficace ed efficiente attuazione e gestione dell’azione 1 e dell’azione 2. Si impegna a fornire un supporto al Gal in fase di predisposizione degli avvisi o bandi, ovvero fornire il proprio nulla osta entro e non oltre un termine stabilito dal dipartimento regionale. Inoltre dovrà verificare e approvare eventuali modifiche o variazioni della strategia di sviluppo locale, provvedere a revisionare e convalidare i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni nei sistemi informativi.

Ancora, il dipartimento si occuperà di assicurare il flusso delle informazioni necessarie ad alimentare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, di concerto con i responsabili del Gal, e ne verificherà le richieste di erogazione del finanziamento. Quindi, procederà all’erogazione dei contributi e le eventuali anticipazioni, adottando atti e procedure che salvaguardino la possibilità di rientro delle somme anticipate nel caso di irregolarità. Sempre il dipartimento metterà in atto i controlli e monitoraggi di sua competenza, individuando i responsabili delle attività di verifica.

Nel caso fosse necessario, proporrà modifiche e integrazioni della strategia di sviluppo locale (Ssl) per esigenze di adeguamento a situazioni che rendono difficilmente realizzabile quanto programmato, sempre di concerto con il Gal. Il tutto avverrà durante riunioni periodiche, necessarie proprio per valutare l’avanzamento del progetto e quindi introdurre eventuali azioni correttive. Il sito internet regionale diventerà un mezzo di pubblicizzazione degli avvisi, per dare spazio agli interessati di approfondire al meglio la tematica. Il Gal, da parte sua, si impegna a presentare la documentazione necessaria per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale relativo allo stato di avanzamento dei progetti.

Il gruppo di azione locale, infatti, è tenuto a rendicontare le spese sostenute per lo svolgimento delle azioni previste dalla Ssl approvata. La fase di rendicontazione potrà avvenire oltre il termine previsto per l’ultimazione dell’attività progettuale, secondo quanto deciso dal dipartimento di riferimento. Ancora, il Gal si impegna a trasmettere agli uffici regionali ogni informazione e documento utile a verificare l’attuazione delle funzioni delegate.

In ultimo, non può cedere a terzi, nemmeno parzialmente, quanto previsto dalla convenzione. Si tratta, nell’insieme, di un investimento di grande importanza per il settore pesca, considerato che per la gestione del Feampa 2021/2027 sono stati messi a disposizione 58 milioni di euro dall’Unione europea, quasi 41 milioni dallo Stato e oltre 17 milioni in quota regionale, per una dotazione complessiva di poco più di 116 milioni di euro.