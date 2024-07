Barrafranca, monito contro chi abbandona i rifiuti

Il sindaco, Giuseppe Lo Monaco, ha lanciato un duro messaggio a coloro che insozzano la città lasciando l’immondizia per le strade. Le telecamere testimoniano la frequenza del fenomeno

BARRAFRANCA – Una condanna senza mezzi termini nei confronti dei cittadini che ancora continuano a calpestare il senso civico, insozzando consapevolmente il territorio, e un appello accorato nei confronti di coloro i quali hanno finora dimostrato di tenere davvero alla propria casa.

Si può sintetizzare così il messaggio lanciato nei giorni scorsi dal sindaco Giuseppe Lo Monaco, che è tornato a parlare dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti sulle strade comunali.

La questione è infatti tornata prepotentemente d’attualità nei giorni scorsi, quando le telecamere cittadine hanno nuovamente immortalato degli zozzoni intenti a lasciare l’immondizia, in modo totalmente indiscriminato, sul territorio.

A Barrafranca si combatte contro gli incivili

“Non ci sono parole – ha detto il primo cittadino – dinanzi a siffatti comportamenti, che definire incivili è un mero eufemismo. Oramai da quasi un anno siamo impegnati, grazie alla collaborazione della Polizia municipale, a combattere gli incivili che abbandonano indiscriminatamente i rifiuti per le vie del paese e nelle campagne circostanti”.

La videosorveglianza non basta per contrastare chi abbandona rifiuti

Un’attività che però non sembra essere riuscita a scoraggiare del tutto chi aveva questo brutto vizio, poiché l’abbandono dell’immondizia non si è placato. “Nonostante decine e decine di multe elevate ai contravventori – ha precisato Lo Monaco – grazie al prezioso aiuto delle telecamere, il problema persiste e ciò provoca notevoli danni sia di ordine ambientale che sul fronte economico. Si producono infatti maggiori costi a carico del Comune, oltre a danneggiare il decoro urbano, l’igiene e la salute pubblica. Tali comportamenti sono ancora più gravi e incomprensibili se si considera il corretto espletamento e funzionamento del servizio di raccolta dei rifiuti”.

Come detto, proprio pochi giorni fa si sono verificati nuovi episodi: la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. “I soliti incivili – ha affermato il sindaco Lo Monaco – hanno colpito in pieno giorno nei pressi dello stadio comunale, creando una vera e propria discarica abusiva. Grazie alle immagini, però, queste persone saranno pesantemente sanzionate”.

“Dinanzi a siffatti e intollerabili comportamenti – ha concluso il primo cittadino di Barrafranca – non è possibile stare in silenzio e invito tutti a collaborare, anche in forma anonima, per porre fine a tali incresciosi episodi”.